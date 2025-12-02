ATOSS Software Aktie

02.12.2025 19:51:16

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.12.2025 / 19:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
110 EUR 14.630,00 EUR
110 EUR 5.170,00 EUR
110 EUR 2.530,00 EUR
110 EUR 17.930,00 EUR
110 EUR 30.580,00 EUR
110 EUR 2.310,00 EUR
110 EUR 2.530,00 EUR
113 EUR 565,00 EUR
113 EUR 1.582,00 EUR
112,8 EUR 2.256,00 EUR
113,2 EUR 1.132,00 EUR
113,2 EUR 2.264,00 EUR
113,2 EUR 2.830,00 EUR
113,2 EUR 2.037,60 EUR
113,2 EUR 679,20 EUR
113,4 EUR 8.164,80 EUR
113 EUR 5.537,00 EUR
113 EUR 5.537,00 EUR
113 EUR 10.848,00 EUR
113,4 EUR 2.268,00 EUR
113,8 EUR 2.617,40 EUR
113,8 EUR 2.276,00 EUR
113,8 EUR 1.820,80 EUR
113,8 EUR 7.055,60 EUR
113,6 EUR 2.840,00 EUR
113,6 EUR 2.499,20 EUR
113,2 EUR 452,80 EUR
113,2 EUR 452,80 EUR
113,2 EUR 113,20 EUR
113,2 EUR 679,20 EUR
113,4 EUR 9.865,80 EUR
113,8 EUR 682,80 EUR
114 EUR 1.596,00 EUR
114 EUR 4.674,00 EUR
113,6 EUR 2.499,20 EUR
113,8 EUR 341,40 EUR
114,2 EUR 456,80 EUR
114,4 EUR 3.317,60 EUR
114,2 EUR 3.311,80 EUR
114,6 EUR 12.606,00 EUR
114,6 EUR 5.500,80 EUR
114,7 EUR 5.735,00 EUR
114,7 EUR 12.731,70 EUR
115 EUR 1.840,00 EUR
115 EUR 1.610,00 EUR
115 EUR 6.670,00 EUR
115 EUR 3.795,00 EUR
115 EUR 1.610,00 EUR
114,6 EUR 12.606,00 EUR
114,2 EUR 3.426,00 EUR
114 EUR 2.850,00 EUR
114 EUR 5.244,00 EUR
113,5 EUR 11.350,00 EUR
113,8 EUR 1.934,60 EUR
113,8 EUR 341,40 EUR
114,8 EUR 15.038,80 EUR
115 EUR 2.185,00 EUR
114,8 EUR 2.640,40 EUR
114,8 EUR 1.148,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 4.485,00 EUR
115 EUR 4.600,00 EUR
115 EUR 6.785,00 EUR
114,4 EUR 3.432,00 EUR
114,4 EUR 3.660,80 EUR
114,4 EUR 2.288,00 EUR
114,8 EUR 7.117,60 EUR
114,8 EUR 5.625,20 EUR
114,9 EUR 12.868,80 EUR
114,6 EUR 3.438,00 EUR
114,8 EUR 4.936,40 EUR
114,8 EUR 229,60 EUR
114,6 EUR 4.354,80 EUR
114,8 EUR 14.005,60 EUR
114,8 EUR 103.320,00 EUR
115 EUR 2.760,00 EUR
115 EUR 5.290,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
114,7 EUR 1.147.000,00 EUR
114,9 EUR 5.745,00 EUR
114,6 EUR 2.865,00 EUR
114,6 EUR 1.146,00 EUR
114,8 EUR 1.148,00 EUR
114,8 EUR 1.148,00 EUR
114,8 EUR 2.870,00 EUR
114,6 EUR 5.042,40 EUR
114,8 EUR 8.610,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
114,8 EUR 344,40 EUR
115 EUR 4.485,00 EUR
114,9 EUR 5.630,10 EUR
114,9 EUR 5.630,10 EUR
114,9 EUR 5.630,10 EUR
114,9 EUR 5.630,10 EUR
114,9 EUR 14.017,80 EUR
114,6 EUR 1.833,60 EUR
114,6 EUR 458,40 EUR
114,2 EUR 3.083,40 EUR
114,8 EUR 2.525,60 EUR
114,8 EUR 2.066,40 EUR
114,8 EUR 2.066,40 EUR
114,6 EUR 9.741,00 EUR
114,8 EUR 459,20 EUR
114,5 EUR 4.122,00 EUR
114,5 EUR 2.519,00 EUR
114,3 EUR 5.143,50 EUR
114,6 EUR 4.011,00 EUR
114,6 EUR 687,60 EUR
114,6 EUR 573,00 EUR
114,6 EUR 17.190,00 EUR
114,4 EUR 457,60 EUR
114,8 EUR 2.181,20 EUR
115 EUR 4.600,00 EUR
115 EUR 4.485,00 EUR
115 EUR 4.255,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 92.000,00 EUR
115 EUR 4.255,00 EUR
114,6 EUR 2.521,20 EUR
114,4 EUR 1.716,00 EUR
114,2 EUR 3.997,00 EUR
114,4 EUR 3.775,20 EUR
114,4 EUR 3.775,20 EUR
114,4 EUR 1.601,60 EUR
114,6 EUR 2.177,40 EUR
114,6 EUR 2.750,40 EUR
114,8 EUR 2.755,20 EUR
114,2 EUR 2.169,80 EUR
114,6 EUR 2.062,80 EUR
114,6 EUR 5.615,40 EUR
114,3 EUR 6.743,70 EUR
114 EUR 2.394,00 EUR
113,8 EUR 3.755,40 EUR
114 EUR 2.052,00 EUR
113,7 EUR 141.783,90 EUR
113,7 EUR 10.233,00 EUR
113,4 EUR 2.948,40 EUR
114 EUR 5.016,00 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114 EUR 1.140,00 EUR
113,8 EUR 219.975,40 EUR
113,8 EUR 85.691,40 EUR
114 EUR 456,00 EUR
114 EUR 2.166,00 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114 EUR 5.586,00 EUR
113,8 EUR 18.435,60 EUR
113,6 EUR 2.612,80 EUR
113,8 EUR 5.576,20 EUR
114 EUR 9.804,00 EUR
114 EUR 4.674,00 EUR
114 EUR 1.938,00 EUR
113,8 EUR 1.138,00 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114,1 EUR 6.161,40 EUR
114,1 EUR 912,80 EUR
114,1 EUR 114,10 EUR
114,1 EUR 456,40 EUR
114,4 EUR 5.605,60 EUR
114,4 EUR 6.292,00 EUR
114,4 EUR 5.605,60 EUR
114,6 EUR 2.406,60 EUR
114,8 EUR 4.477,20 EUR
114,7 EUR 15.369,80 EUR
115 EUR 7.935,00 EUR
115 EUR 690,00 EUR
115 EUR 2.530,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 11.270,00 EUR
114,8 EUR 2.066,40 EUR
114,6 EUR 2.292,00 EUR
114,8 EUR 1.148,00 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
114,8 EUR 229,60 EUR
114,8 EUR 344,40 EUR
114,8 EUR 1.148,00 EUR
114,6 EUR 4.354,80 EUR
114,8 EUR 344,40 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
114,8 EUR 1.033,20 EUR
114,8 EUR 2.410,80 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
114,6 EUR 2.865,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
115 EUR 1.495,00 EUR
115 EUR 3.105,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR
115 EUR 690,00 EUR
115 EUR 920.000,00 EUR
115 EUR 1.495,00 EUR
115 EUR 690,00 EUR
114,8 EUR 1.951,60 EUR
114,8 EUR 344,40 EUR
114,8 EUR 2.181,20 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 460,00 EUR
115 EUR 2.990,00 EUR
114,8 EUR 2.181,20 EUR
114,8 EUR 1.033,20 EUR
114,8 EUR 1.377,60 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 1.610,00 EUR
114,4 EUR 2.516,80 EUR
114,2 EUR 2.626,60 EUR
114 EUR 2.394,00 EUR
114,4 EUR 2.974,40 EUR
114 EUR 2.964,00 EUR
114,2 EUR 2.284,00 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
113,8 EUR 3.186,40 EUR
114 EUR 7.296,00 EUR
114 EUR 1.254,00 EUR
114 EUR 14.250,00 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 2.173,60 EUR
114,4 EUR 1.716,00 EUR
114,4 EUR 572,00 EUR
114,4 EUR 2.288,00 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,1 EUR 5.020,40 EUR
114,1 EUR 228,20 EUR
113,6 EUR 2.612,80 EUR
114 EUR 1.938,00 EUR
114 EUR 570,00 EUR
114 EUR 456,00 EUR
114 EUR 1.938,00 EUR
114 EUR 2.052,00 EUR
113,8 EUR 5.576,20 EUR
114 EUR 684,00 EUR
113,9 EUR 16.059,90 EUR
113,9 EUR 5.581,10 EUR
113,9 EUR 10.592,70 EUR
113,9 EUR 5.581,10 EUR
113,9 EUR 5.581,10 EUR
113,6 EUR 3.067,20 EUR
113,4 EUR 2.154,60 EUR
113,6 EUR 1.931,20 EUR
113,6 EUR 1.704,00 EUR
113,6 EUR 11.360,00 EUR
113,6 EUR 2.044,80 EUR
113,6 EUR 795,20 EUR
113,8 EUR 455,20 EUR
113,8 EUR 796,60 EUR
113,8 EUR 4.438,20 EUR
114 EUR 2.622,00 EUR
113,7 EUR 4.548,00 EUR
114 EUR 1.938,00 EUR
113,8 EUR 341,40 EUR
114 EUR 1.938,00 EUR
113,8 EUR 4.210,60 EUR
114 EUR 24.282,00 EUR
114,2 EUR 9.136,00 EUR
114 EUR 31.806,00 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,1 EUR 48.606,60 EUR
114,1 EUR 15.289,40 EUR
114,4 EUR 14.757,60 EUR
114,3 EUR 24.231,60 EUR
114,3 EUR 6.743,70 EUR
114,3 EUR 15.659,10 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,4 EUR 12.355,20 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,4 EUR 9.609,60 EUR
114,2 EUR 2.969,20 EUR
114,4 EUR 2.173,60 EUR
114,4 EUR 1.944,80 EUR
114,3 EUR 7.658,10 EUR
114,4 EUR 4.232,80 EUR
114,2 EUR 10.278,00 EUR
114,2 EUR 10.278,00 EUR
114,6 EUR 2.521,20 EUR
114,6 EUR 1.146,00 EUR
114,6 EUR 1.948,20 EUR
114,6 EUR 11.230,80 EUR
114,6 EUR 573,00 EUR
114,2 EUR 4.111,20 EUR
114,6 EUR 4.125,60 EUR
114 EUR 2.622,00 EUR
113,6 EUR 2.272,00 EUR
114 EUR 4.902,00 EUR
114,2 EUR 2.169,80 EUR
114,1 EUR 10.269,00 EUR
113,8 EUR 3.641,60 EUR
113,8 EUR 2.276,00 EUR
114,2 EUR 1.142,00 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
114,1 EUR 4.107,60 EUR
114,4 EUR 7.436,00 EUR
114,2 EUR 2.626,60 EUR
114 EUR 342,00 EUR
114 EUR 684,00 EUR
114 EUR 1.026,00 EUR
114 EUR 228,00 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
114,2 EUR 2.740,80 EUR
114,2 EUR 228,40 EUR
114,1 EUR 4.792,20 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
113,8 EUR 455,20 EUR
113,8 EUR 1.365,60 EUR
113,8 EUR 3.414,00 EUR
114 EUR 342,00 EUR
114 EUR 10.260,00 EUR
113,8 EUR 2.503,60 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114,2 EUR 2.512,40 EUR
114,2 EUR 2.512,40 EUR
114 EUR 798,00 EUR
114,2 EUR 2.284,00 EUR
114 EUR 13.452,00 EUR
114 EUR 2.052,00 EUR
114 EUR 1.140,00 EUR
113,8 EUR 2.048,40 EUR
113,8 EUR 88.536,40 EUR
113,8 EUR 11.835,20 EUR
113,9 EUR 5.581,10 EUR
114 EUR 684,00 EUR
114 EUR 2.964,00 EUR
114,2 EUR 2.969,20 EUR
114,2 EUR 2.055,60 EUR
114,2 EUR 12.562,00 EUR
114,4 EUR 1.029,60 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,4 EUR 34.777,60 EUR
114,3 EUR 7.429,50 EUR
114,3 EUR 1.257,30 EUR
114,3 EUR 10.287,00 EUR
114,3 EUR 10.629,90 EUR
114 EUR 3.078,00 EUR
113,8 EUR 113,80 EUR
113,8 EUR 113,80 EUR
113,8 EUR 3.186,40 EUR
114 EUR 2.736,00 EUR
114,1 EUR 2.510,20 EUR
113,9 EUR 341,70 EUR
114 EUR 5.700,00 EUR
114 EUR 1.140,00 EUR
114 EUR 2.964,00 EUR
114 EUR 228,00 EUR
114 EUR 228,00 EUR
114 EUR 912,00 EUR
114 EUR 2.166,00 EUR
113,9 EUR 10.251,00 EUR
114 EUR 1.140,00 EUR
114 EUR 1.710,00 EUR
113,6 EUR 2.840,00 EUR
114 EUR 1.026,00 EUR
114 EUR 228,00 EUR
114,2 EUR 571,00 EUR
113,8 EUR 4.893,40 EUR
114 EUR 342,00 EUR
114,2 EUR 571,00 EUR
114,2 EUR 4.796,40 EUR
114,2 EUR 5.938,40 EUR
114,4 EUR 11.211,20 EUR
114,4 EUR 1.144,00 EUR
114,4 EUR 2.173,60 EUR
114,4 EUR 3.775,20 EUR
114,4 EUR 4.461,60 EUR
114,4 EUR 8.465,60 EUR
114,2 EUR 1.142,00 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
114,2 EUR 1.941,40 EUR
114,2 EUR 456,80 EUR
114,2 EUR 1.598,80 EUR
114,2 EUR 3.083,40 EUR
114,4 EUR 3.432,00 EUR
114,4 EUR 1.716,00 EUR
114,4 EUR 2.402,40 EUR
114,3 EUR 10.287,00 EUR
114,0 EUR 2.508,00 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
114,0 EUR 1.140,00 EUR
114,1 EUR 456,40 EUR
114,6 EUR 10.887,00 EUR
114,6 EUR 2.292,00 EUR
114,6 EUR 3.094,20 EUR
114,4 EUR 11.211,20 EUR
114,2 EUR 1.142,00 EUR
114,2 EUR 1.484,60 EUR
114,4 EUR 5.605,60 EUR
114,4 EUR 2.516,80 EUR
114,2 EUR 2.626,60 EUR
114,0 EUR 2.280,00 EUR
114,2 EUR 5.595,80 EUR
114,2 EUR 799,40 EUR
114,0 EUR 2.622,00 EUR
114,1 EUR 7.758,80 EUR
114,2 EUR 2.169,80 EUR
114,3 EUR 5.600,70 EUR
114,3 EUR 10.287,00 EUR
114,3 EUR 5.600,70 EUR
114,3 EUR 5.600,70 EUR
114,3 EUR 4.343,40 EUR
114,4 EUR 3.203,20 EUR
114,4 EUR 1.029,60 EUR
114,6 EUR 4.813,20 EUR
114,4 EUR 2.631,20 EUR
114,6 EUR 3.896,40 EUR
114,6 EUR 3.781,80 EUR
114,6 EUR 2.292,00 EUR
114,6 EUR 343,80 EUR
114,6 EUR 1.489,80 EUR
114,6 EUR 458,40 EUR
114,4 EUR 457,60 EUR
114,4 EUR 17.160,00 EUR
114,4 EUR 4.232,80 EUR
114,4 EUR 1.258,40 EUR
114,3 EUR 228,60 EUR
114,2 EUR 5.024,80 EUR
114,2 EUR 4.796,40 EUR
114,0 EUR 2.052,00 EUR
114,0 EUR 228,00 EUR
114,0 EUR 9.120,00 EUR
114,0 EUR 9.006,00 EUR
114,2 EUR 2.398,20 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
114,2 EUR 2.169,80 EUR
114,2 EUR 2.169,80 EUR
114,2 EUR 1.027,80 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,4 EUR 1.830,40 EUR
114,4 EUR 686,40 EUR
114,4 EUR 2.288,00 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 1.258,40 EUR
114,4 EUR 800,80 EUR
114,2 EUR 456,80 EUR
114,0 EUR 2.052,00 EUR
114,0 EUR 6.612,00 EUR
114,2 EUR 2.626,60 EUR
114,2 EUR 1.370,40 EUR
114,2 EUR 1.027,80 EUR
113,8 EUR 3.072,60 EUR
114,0 EUR 2.394,00 EUR
113,8 EUR 796,60 EUR
114 EUR 2.052,00 EUR
113,8 EUR 10.242,00 EUR
113,8 EUR 3.527,80 EUR
113,8 EUR 682,80 EUR
113,8 EUR 796,60 EUR
114 EUR 1.938,00 EUR
113,8 EUR 7.397,00 EUR
113,8 EUR 2.276,00 EUR
113,6 EUR 1.590,40 EUR
113,6 EUR 2.953,60 EUR
113,6 EUR 1.590,40 EUR
113,6 EUR 1.931,20 EUR
113,5 EUR 3.518,50 EUR
113,5 EUR 681,00 EUR
113,6 EUR 113,60 EUR
113,6 EUR 340,80 EUR
113,6 EUR 454,40 EUR
113,8 EUR 455,20 EUR
113,8 EUR 1.479,40 EUR
113,8 EUR 1.365,60 EUR
113,6 EUR 340,80 EUR
113,6 EUR 1.136,00 EUR
113,6 EUR 340,80 EUR
113,8 EUR 4.324,40 EUR
113,4 EUR 680,40 EUR
113,4 EUR 113,40 EUR
113,6 EUR 4.657,60 EUR
113,4 EUR 1.814,40 EUR
113,6 EUR 227,20 EUR
113,6 EUR 8.747,20 EUR
113,6 EUR 113,60 EUR
113,8 EUR 3.300,20 EUR
113,8 EUR 682,80 EUR
113,8 EUR 1.820,80 EUR
113,8 EUR 796,60 EUR
113,8 EUR 1.934,60 EUR
114,00 EUR 488.490,00 EUR
114,00 EUR 2.736,00 EUR
114,00 EUR 7.296,00 EUR
114,00 EUR 29.184,00 EUR
114,00 EUR 11.514,00 EUR
114,00 EUR 35.340,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
114,3621 EUR 5.219.258,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102170  02.12.2025 CET/CEST





