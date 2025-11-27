Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|XETRA-Handel im Blick
|
27.11.2025 17:59:09
XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen
Der TecDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsende 0,90 Prozent auf 3 560,00 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 550,501 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,130 Prozent auf 3 523,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 528,42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 567,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 521,00 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 3,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 730,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 747,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der TecDAX 3 390,67 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 3,59 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 8,89 Prozent auf 43,34 EUR), SMA Solar (+ 8,17 Prozent auf 33,90 EUR), Siltronic (+ 3,36 Prozent auf 48,54 EUR), ATOSS Software (+ 3,07 Prozent auf 114,00 EUR) und Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-2,06 Prozent auf 44,72 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 41,45 EUR), Nordex (-0,45 Prozent auf 26,44 EUR), Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 27,53 EUR) und freenet (-0,42 Prozent auf 28,34 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 730 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
17:59
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
17:59
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)