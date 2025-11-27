XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsende 0,90 Prozent auf 3 560,00 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 550,501 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,130 Prozent auf 3 523,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 528,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 567,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 521,00 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 3,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 730,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 747,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der TecDAX 3 390,67 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 3,59 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 8,89 Prozent auf 43,34 EUR), SMA Solar (+ 8,17 Prozent auf 33,90 EUR), Siltronic (+ 3,36 Prozent auf 48,54 EUR), ATOSS Software (+ 3,07 Prozent auf 114,00 EUR) und Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-2,06 Prozent auf 44,72 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 41,45 EUR), Nordex (-0,45 Prozent auf 26,44 EUR), Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 27,53 EUR) und freenet (-0,42 Prozent auf 28,34 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 730 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

