EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 10:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|12.190,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|114,8 EUR
|2.640,40 EUR
|114,6 EUR
|2.635,80 EUR
|114,7 EUR
|6.767,30 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,6 EUR
|802,20 EUR
|114,5 EUR
|687,00 EUR
|114,5 EUR
|114,50 EUR
|114,2 EUR
|2.055,60 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114 EUR
|228,00 EUR
|113,8 EUR
|682,80 EUR
|113,8 EUR
|1.820,80 EUR
|114 EUR
|4.560,00 EUR
|114,4 EUR
|17.960,80 EUR
|114,7 EUR
|1.376,40 EUR
|114,7 EUR
|344,10 EUR
|115 EUR
|6.210,00 EUR
|114,6 EUR
|3.208,80 EUR
|114,6 EUR
|6.761,40 EUR
|114,2 EUR
|1.370,40 EUR
|114,2 EUR
|913,60 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,2 EUR
|19.414,00 EUR
|114,2 EUR
|2.740,80 EUR
|114,4 EUR
|2.860,00 EUR
|114,2 EUR
|2.055,60 EUR
|114,4 EUR
|3.317,60 EUR
|114,4 EUR
|2.974,40 EUR
|114,1 EUR
|5.705,00 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,2 EUR
|1.941,40 EUR
|114,4 EUR
|5.262,40 EUR
|114,4 EUR
|6.520,80 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,3 EUR
|457,20 EUR
|114,4 EUR
|1.601,60 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,6 EUR
|573,00 EUR
|114,8 EUR
|2.984,80 EUR
|114,8 EUR
|229,60 EUR
|114,6 EUR
|229,20 EUR
|114,8 EUR
|5.280,80 EUR
|114,8 EUR
|4.362,40 EUR
|114,9 EUR
|114,90 EUR
|114,9 EUR
|459,60 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|1.260,60 EUR
|114,6 EUR
|458,40 EUR
|114,6 EUR
|458,40 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,6 EUR
|458,40 EUR
|114,6 EUR
|2.177,40 EUR
|114,5 EUR
|6.297,50 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,5 EUR
|458,00 EUR
|114,5 EUR
|4.923,50 EUR
|114,5 EUR
|1.030,50 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,4 EUR
|10.410,40 EUR
|114,2 EUR
|2.055,60 EUR
|114,1 EUR
|570,50 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,2 EUR
|5.139,00 EUR
|114,2 EUR
|1.256,20 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,4 EUR
|4.919,20 EUR
|114,4 EUR
|2.402,40 EUR
|114,4 EUR
|5.262,40 EUR
|114,4 EUR
|6.063,20 EUR
|114,3 EUR
|6.057,90 EUR
|114,4 EUR
|10.296,00 EUR
|114,4 EUR
|11.211,20 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,4 EUR
|15.444,00 EUR
|114 EUR
|2.850,00 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|800,80 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|228,80 EUR
|114,4 EUR
|1.372,80 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|29.972,80 EUR
|114,4 EUR
|6.063,20 EUR
|114,4 EUR
|5.376,80 EUR
|114,3 EUR
|4.457,70 EUR
|114,4 EUR
|2.631,20 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,3 EUR
|5.715,00 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|228,80 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|114,4 EUR
|800,80 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,3 EUR
|685,80 EUR
|114,3 EUR
|5.372,10 EUR
|114,4 EUR
|3.203,20 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|114,4 EUR
|228,80 EUR
|114,1 EUR
|5.933,20 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,4 EUR
|915,20 EUR
|114,4 EUR
|5.262,40 EUR
|114,4 EUR
|5.148,00 EUR
|114,4 EUR
|3.317,60 EUR
|114,4 EUR
|1.944,80 EUR
|114,6 EUR
|4.125,60 EUR
|114,6 EUR
|5.042,40 EUR
|114,6 EUR
|229,20 EUR
|114,8 EUR
|3.329,20 EUR
|114,8 EUR
|3.903,20 EUR
|114,6 EUR
|6.417,60 EUR
|114,8 EUR
|574,00 EUR
|114,6 EUR
|3.208,80 EUR
|114,8 EUR
|1.377,60 EUR
|114,8 EUR
|1.722,00 EUR
|114,8 EUR
|918,40 EUR
|114,8 EUR
|2.410,80 EUR
|114,9 EUR
|5.170,50 EUR
|114,9 EUR
|1.034,10 EUR
|114,9 EUR
|1.149,00 EUR
|114,9 EUR
|5.515,20 EUR
|114,9 EUR
|6.319,50 EUR
|114,9 EUR
|689,40 EUR
|114,9 EUR
|1.263,90 EUR
|114,9 EUR
|114,90 EUR
|114,9 EUR
|10.226,10 EUR
|114,6 EUR
|802,20 EUR
|114,6 EUR
|916,80 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,4 EUR
|2.974,40 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,2 EUR
|685,20 EUR
|114,2 EUR
|228,40 EUR
|114,4 EUR
|6.292,00 EUR
|114,4 EUR
|4.347,20 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,2 EUR
|685,20 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,2 EUR
|114,20 EUR
|114,4 EUR
|2.974,40 EUR
|114,6 EUR
|3.438,00 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|2.631,20 EUR
|114,4 EUR
|4.919,20 EUR
|114,4 EUR
|10.524,80 EUR
|114,6 EUR
|4.813,20 EUR
|114,5 EUR
|4.923,50 EUR
|114,7 EUR
|229,40 EUR
|114,7 EUR
|1.261,70 EUR
|114,7 EUR
|1.720,50 EUR
|114,8 EUR
|229,60 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|15.410,00 EUR
|115 EUR
|3.795,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|4.370,00 EUR
|115 EUR
|3.105,00 EUR
|114,8 EUR
|574,00 EUR
|114,8 EUR
|114,80 EUR
|115 EUR
|10.235,00 EUR
|114,8 EUR
|459,20 EUR
|115 EUR
|460,00 EUR
|114,8 EUR
|1.492,40 EUR
|115 EUR
|10.235,00 EUR
|114,8 EUR
|459,20 EUR
|115 EUR
|2.415,00 EUR
|115 EUR
|805,00 EUR
|115 EUR
|6.095,00 EUR
|115 EUR
|575,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|114,9 EUR
|6.319,50 EUR
|114,9 EUR
|459,60 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|10.235,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|460,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|460,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|114,9 EUR
|459,60 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
|114,9 EUR
|459,60 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|6.785,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|114,8 EUR
|918,40 EUR
|114,8 EUR
|229,60 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|114,6 EUR
|5.500,80 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|916,80 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,6 EUR
|229,20 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,8 EUR
|1.033,20 EUR
|114,8 EUR
|1.033,20 EUR
|114,8 EUR
|688,80 EUR
|114,6 EUR
|1.031,40 EUR
|114,7 EUR
|917,60 EUR
|114,6 EUR
|1.031,40 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,7 EUR
|917,60 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|114,80 EUR
|114,8 EUR
|114,80 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,9 EUR
|1.263,90 EUR
|114,8 EUR
|6.199,20 EUR
|114,8 EUR
|803,60 EUR
|115 EUR
|1.495,00 EUR
|115 EUR
|1.380,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|3.795,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|4.140,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|3.680,00 EUR
|114,9 EUR
|3.217,20 EUR
|114,9 EUR
|1.838,40 EUR
|114,9 EUR
|229,80 EUR
|114,9 EUR
|229,80 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.610,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|6.900,00 EUR
|115 EUR
|9.775,00 EUR
|115 EUR
|9.775,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|5.175,00 EUR
|115 EUR
|10.810,00 EUR
|115 EUR
|8.395,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|115 EUR
|3.795,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|2.645,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|3.680,00 EUR
|115 EUR
|5.865,00 EUR
|115 EUR
|10.235,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|47.610,00 EUR
|115 EUR
|1.265,00 EUR
|115 EUR
|403.995,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|114,7789 EUR
|1.249.023,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News