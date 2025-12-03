XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 10:23:23

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 10:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 12.190,00 EUR
115 EUR 3.565,00 EUR
115 EUR 3.565,00 EUR
114,8 EUR 2.640,40 EUR
114,6 EUR 2.635,80 EUR
114,7 EUR 6.767,30 EUR
114,4 EUR 1.029,60 EUR
114,4 EUR 1.144,00 EUR
114,4 EUR 343,20 EUR
114,6 EUR 802,20 EUR
114,5 EUR 687,00 EUR
114,5 EUR 114,50 EUR
114,2 EUR 2.055,60 EUR
114 EUR 2.280,00 EUR
114 EUR 228,00 EUR
113,8 EUR 682,80 EUR
113,8 EUR 1.820,80 EUR
114 EUR 4.560,00 EUR
114,4 EUR 17.960,80 EUR
114,7 EUR 1.376,40 EUR
114,7 EUR 344,10 EUR
115 EUR 6.210,00 EUR
114,6 EUR 3.208,80 EUR
114,6 EUR 6.761,40 EUR
114,2 EUR 1.370,40 EUR
114,2 EUR 913,60 EUR
114,2 EUR 456,80 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,2 EUR 19.414,00 EUR
114,2 EUR 2.740,80 EUR
114,4 EUR 2.860,00 EUR
114,2 EUR 2.055,60 EUR
114,4 EUR 3.317,60 EUR
114,4 EUR 2.974,40 EUR
114,1 EUR 5.705,00 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,2 EUR 1.941,40 EUR
114,4 EUR 5.262,40 EUR
114,4 EUR 6.520,80 EUR
114,2 EUR 456,80 EUR
114,3 EUR 457,20 EUR
114,4 EUR 1.601,60 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,6 EUR 687,60 EUR
114,6 EUR 573,00 EUR
114,8 EUR 2.984,80 EUR
114,8 EUR 229,60 EUR
114,6 EUR 229,20 EUR
114,8 EUR 5.280,80 EUR
114,8 EUR 4.362,40 EUR
114,9 EUR 114,90 EUR
114,9 EUR 459,60 EUR
114,4 EUR 1.144,00 EUR
114,4 EUR 343,20 EUR
114,4 EUR 1.029,60 EUR
114,6 EUR 114,60 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,6 EUR 343,80 EUR
114,6 EUR 1.260,60 EUR
114,6 EUR 458,40 EUR
114,6 EUR 458,40 EUR
114,6 EUR 114,60 EUR
114,6 EUR 458,40 EUR
114,6 EUR 2.177,40 EUR
114,5 EUR 6.297,50 EUR
114,4 EUR 343,20 EUR
114,4 EUR 686,40 EUR
114,4 EUR 686,40 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,5 EUR 458,00 EUR
114,5 EUR 4.923,50 EUR
114,5 EUR 1.030,50 EUR
114,4 EUR 572,00 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,4 EUR 10.410,40 EUR
114,2 EUR 2.055,60 EUR
114,1 EUR 570,50 EUR
114,2 EUR 1.142,00 EUR
114,2 EUR 5.595,80 EUR
114,2 EUR 5.139,00 EUR
114,2 EUR 1.256,20 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,4 EUR 4.919,20 EUR
114,4 EUR 2.402,40 EUR
114,4 EUR 5.262,40 EUR
114,4 EUR 6.063,20 EUR
114,3 EUR 6.057,90 EUR
114,4 EUR 10.296,00 EUR
114,4 EUR 11.211,20 EUR
114,4 EUR 686,40 EUR
114,2 EUR 2.169,80 EUR
114,4 EUR 15.444,00 EUR
114 EUR 2.850,00 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 800,80 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 228,80 EUR
114,4 EUR 1.372,80 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 29.972,80 EUR
114,4 EUR 6.063,20 EUR
114,4 EUR 5.376,80 EUR
114,3 EUR 4.457,70 EUR
114,4 EUR 2.631,20 EUR
114,4 EUR 457,60 EUR
114,3 EUR 5.715,00 EUR
114,4 EUR 686,40 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,4 EUR 228,80 EUR
114,4 EUR 1.830,40 EUR
114,4 EUR 800,80 EUR
114,4 EUR 1.029,60 EUR
114,4 EUR 457,60 EUR
114,4 EUR 2.059,20 EUR
114,3 EUR 685,80 EUR
114,3 EUR 5.372,10 EUR
114,4 EUR 3.203,20 EUR
114,4 EUR 1.830,40 EUR
114,4 EUR 228,80 EUR
114,1 EUR 5.933,20 EUR
114,4 EUR 686,40 EUR
114,4 EUR 1.716,00 EUR
114,4 EUR 343,20 EUR
114,4 EUR 1.716,00 EUR
114,4 EUR 915,20 EUR
114,4 EUR 5.262,40 EUR
114,4 EUR 5.148,00 EUR
114,4 EUR 3.317,60 EUR
114,4 EUR 1.944,80 EUR
114,6 EUR 4.125,60 EUR
114,6 EUR 5.042,40 EUR
114,6 EUR 229,20 EUR
114,8 EUR 3.329,20 EUR
114,8 EUR 3.903,20 EUR
114,6 EUR 6.417,60 EUR
114,8 EUR 574,00 EUR
114,6 EUR 3.208,80 EUR
114,8 EUR 1.377,60 EUR
114,8 EUR 1.722,00 EUR
114,8 EUR 918,40 EUR
114,8 EUR 2.410,80 EUR
114,9 EUR 5.170,50 EUR
114,9 EUR 1.034,10 EUR
114,9 EUR 1.149,00 EUR
114,9 EUR 5.515,20 EUR
114,9 EUR 6.319,50 EUR
114,9 EUR 689,40 EUR
114,9 EUR 1.263,90 EUR
114,9 EUR 114,90 EUR
114,9 EUR 10.226,10 EUR
114,6 EUR 802,20 EUR
114,6 EUR 916,80 EUR
114,6 EUR 343,80 EUR
114,4 EUR 2.974,40 EUR
114,4 EUR 457,60 EUR
114,4 EUR 572,00 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 343,20 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,4 EUR 114,40 EUR
114,2 EUR 685,20 EUR
114,2 EUR 228,40 EUR
114,4 EUR 6.292,00 EUR
114,4 EUR 4.347,20 EUR
114,2 EUR 342,60 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,2 EUR 685,20 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,2 EUR 456,80 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,2 EUR 114,20 EUR
114,4 EUR 2.974,40 EUR
114,6 EUR 3.438,00 EUR
114,4 EUR 343,20 EUR
114,4 EUR 2.631,20 EUR
114,4 EUR 4.919,20 EUR
114,4 EUR 10.524,80 EUR
114,6 EUR 4.813,20 EUR
114,5 EUR 4.923,50 EUR
114,7 EUR 229,40 EUR
114,7 EUR 1.261,70 EUR
114,7 EUR 1.720,50 EUR
114,8 EUR 229,60 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 15.410,00 EUR
115 EUR 3.795,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 4.370,00 EUR
115 EUR 3.105,00 EUR
114,8 EUR 574,00 EUR
114,8 EUR 114,80 EUR
115 EUR 10.235,00 EUR
114,8 EUR 459,20 EUR
115 EUR 460,00 EUR
114,8 EUR 1.492,40 EUR
115 EUR 10.235,00 EUR
114,8 EUR 459,20 EUR
115 EUR 2.415,00 EUR
115 EUR 805,00 EUR
115 EUR 6.095,00 EUR
115 EUR 575,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
114,9 EUR 6.319,50 EUR
114,9 EUR 459,60 EUR
115 EUR 690,00 EUR
115 EUR 10.235,00 EUR
115 EUR 5.405,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 460,00 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 460,00 EUR
115 EUR 5.405,00 EUR
114,9 EUR 459,60 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR
114,9 EUR 459,60 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 6.785,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
114,8 EUR 2.066,40 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
114,8 EUR 918,40 EUR
114,8 EUR 229,60 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
114,6 EUR 5.500,80 EUR
114,8 EUR 2.066,40 EUR
114,6 EUR 343,80 EUR
114,6 EUR 916,80 EUR
114,6 EUR 114,60 EUR
114,6 EUR 229,20 EUR
114,6 EUR 343,80 EUR
114,6 EUR 343,80 EUR
114,8 EUR 1.033,20 EUR
114,8 EUR 1.033,20 EUR
114,8 EUR 688,80 EUR
114,6 EUR 1.031,40 EUR
114,7 EUR 917,60 EUR
114,6 EUR 1.031,40 EUR
114,6 EUR 114,60 EUR
114,7 EUR 917,60 EUR
114,8 EUR 344,40 EUR
114,8 EUR 114,80 EUR
114,8 EUR 114,80 EUR
114,8 EUR 1.951,60 EUR
114,9 EUR 1.263,90 EUR
114,8 EUR 6.199,20 EUR
114,8 EUR 803,60 EUR
115 EUR 1.495,00 EUR
115 EUR 1.380,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 3.795,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 4.140,00 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 3.680,00 EUR
114,9 EUR 3.217,20 EUR
114,9 EUR 1.838,40 EUR
114,9 EUR 229,80 EUR
114,9 EUR 229,80 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 1.610,00 EUR
115 EUR 690,00 EUR
115 EUR 6.900,00 EUR
115 EUR 9.775,00 EUR
115 EUR 9.775,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 5.175,00 EUR
115 EUR 10.810,00 EUR
115 EUR 8.395,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
115 EUR 3.795,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 2.645,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 3.680,00 EUR
115 EUR 5.865,00 EUR
115 EUR 10.235,00 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 47.610,00 EUR
115 EUR 1.265,00 EUR
115 EUR 403.995,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
114,7789 EUR 1.249.023,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102186  03.12.2025 CET/CEST





