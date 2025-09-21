Aumovio Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
21.09.2025 22:01:27
EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100798 21.09.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten
|
22:01
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy (EQS Group)
|
22:01
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf (EQS Group)
|
21:54
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
21:54
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
21:29
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, buy (EQS Group)
|
21:29
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Kauf (EQS Group)
|
21:02
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Receipt of 1,745 registered no-par value shares of AUMOVIO SE due to the execution of the spin-off from Continental Aktiengesellschaft (EQS Group)
|
21:02
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Erhalt von 1.745 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft (EQS Group)