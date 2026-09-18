AUMOVIO Aktie

35,85EUR -1,45EUR -3,89%
AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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18.09.2026 19:40:40

AUMOVIO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Sie rechne mit einem relativ schwachen dritten Quartal des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen dürfte die Aktie erst im kommenden Jahr mit den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen eine attraktivere Story bieten./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36,50 € 		Abst. Kursziel*:
27,12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19:40 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
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07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 35,90 -3,75% AUMOVIO

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11:56 Swiss Re Kaufen DZ BANK
11:54 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11:51 Allianz Kaufen DZ BANK
10:43 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DHL Group Hold Warburg Research
09:47 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Kontron Buy Warburg Research
09:43 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:40 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:24 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:20 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
09:18 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:12 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:56 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
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