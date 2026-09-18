AUMOVIO Aktie
|35,85EUR
|-1,45EUR
|-3,89%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Sie rechne mit einem relativ schwachen dritten Quartal des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen dürfte die Aktie erst im kommenden Jahr mit den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen eine attraktivere Story bieten./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
27,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
17:58
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|35,90
|-3,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:50
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:24
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|11:54
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research