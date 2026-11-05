AUMOVIO Aktie
|32,40EUR
|-1,60EUR
|-4,71%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio auf "Buy" und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Einem besseren operativen Ergebnis (Ebit) stehe ein schlechterer Free Cashflow gegenüber, schrieb David Lesne am Donnerstag nach den Zahlen des Autozulieferers für das dritte Quartal. Die 2026er-Prognose habe Aumovio bestätigt./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,00 €
|
Abst. Kursziel*:
37,50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,80%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
13:26
|AKTIE IM FOKUS: Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen (dpa-AFX)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:00
|ROUNDUP: Zulieferer Aumovio trotz Sparkurs weiter unter Druck - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
07:04
|Autozulieferer Aumovio profitiert in Branchentristesse vom Sparkurs (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: AUMOVIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|32,40
|-4,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research