Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|
11.08.2026 12:48:43
EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Aktiengesellschaft
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.baslerweb.com
|LEI Code:
|5299006OKY4JQTOWH448
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106474 11.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler AG
|
12:48
|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf (EQS Group)
|
12:48
|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, buy (EQS Group)
|
10.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.08.26
|Nächster Paukenschlag: Basler hebt Prognose schon wieder an - So reagiert die Aktie (dpa-AFX)
Analysen zu Basler AG
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|Basler Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|22,95
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.