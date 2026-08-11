Basler Aktie

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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

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11.08.2026 12:48:43

EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.08.2026 / 12:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Holger
Nachname(n): Singpiel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Basler Aktiengesellschaft

b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,15 EUR 4.630,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,1500 EUR 4.630,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Gettex
MIC: XMUN


11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler Aktiengesellschaft
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet: www.baslerweb.com
LEI Code: 5299006OKY4JQTOWH448



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106474  11.08.2026 CET/CEST





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