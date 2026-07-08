Basler Aktie
|25,20EUR
|0,90EUR
|3,70%
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang der Aktien seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, begründete Malte Schaumann seine am Mittwoch vorliegende Kaufempfehlung. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,50 €
|
Abst. Kursziel*:
26,53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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