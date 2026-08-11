Basler Aktie

Basler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

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11.08.2026 12:48:43

EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.08.2026 / 12:47 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Holger
Last name(s): Singpiel

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Basler Aktiengesellschaft

b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005102008

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.15 EUR 4,630.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.1500 EUR 4,630.0000 EUR

e) Date of the transaction
11/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Gettex
MIC: XMUN


11.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Basler Aktiengesellschaft
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Germany
Internet: www.baslerweb.com
LEI Code: 5299006OKY4JQTOWH448



 
End of News EQS News Service




106474  11.08.2026 CET/CEST





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