Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|
11.08.2026 12:48:43
EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Basler Aktiengesellschaft
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Germany
|Internet:
|www.baslerweb.com
|LEI Code:
|5299006OKY4JQTOWH448
|End of News
|EQS News Service
|
106474 11.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Basler AG
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12:48
|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, buy (EQS Group)
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