Basler Aktie
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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann attestierte dem Hersteller digitaler Industriekameras eine starke Auftragslage. Allerdings gebe es Engpässe in der Zulieferung wegen eines erdbebenbedingten Ausfalls eines Werks von Sony in Japan, so der Experte. Das Problem sei also das Angebot, nicht die Nachfrage./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,20 €
|
Abst. Kursziel*:
33,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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