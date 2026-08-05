Basler Aktie

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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

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05.08.2026 10:38:52

Basler Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Hersteller von Digital- und Industriekameras habe mit dem Auftragseingang die Erwartungen übertroffen und die geschäftlichen Ziele erneut erhöht, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erdbebenbedingte Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony trübe die Aussichten für das zweite Halbjahr./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Basler AG Buy
Unternehmen:
Basler AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,40 € 		Abst. Kursziel*:
27,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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