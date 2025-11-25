pbb Aktie

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

25.11.2025 07:05:06

EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 07:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jörn
Nachname(n): Joseph

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Pfandbriefbank AG

b) LEI
DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008019001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,034 EUR 1.000,00 EUR
4,038 EUR 1.500,00 EUR
4,032 EUR 1.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,0348 EUR 16.156,88 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


25.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet: http://www.pfandbriefbank.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102028  25.11.2025 CET/CEST





14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 pbb Buy Warburg Research
31.10.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 pbb Buy Warburg Research
29.09.25 pbb Buy Warburg Research
