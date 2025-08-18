Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.08.2025 18:06:02

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Disposal of shares to settle tax liabilities as part of share-based Management Board remuneration.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.08.2025 / 18:05 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Jan
Last name(s): Dienstuhl

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005677108

b) Nature of the transaction
Disposal of shares to settle tax liabilities as part of share-based Management Board remuneration.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
87.10 EUR 10,887.50 EUR
87.00 EUR 10,875.00 EUR
87.00 EUR 10,875.00 EUR
87.00 EUR 10,875.00 EUR
87.00 EUR 10,875.00 EUR
87.00 EUR 10,875.00 EUR
88.90 EUR 11,112.50 EUR
88.90 EUR 11,112.50 EUR
88.90 EUR 11,112.50 EUR
88.90 EUR 11,112.50 EUR
88.90 EUR 22,225.00 EUR
88.20 EUR 8,820.00 EUR
88.20 EUR 8,820.00 EUR
88.10 EUR 11,012.50 EUR
88.10 EUR 11,012.50 EUR
88.10 EUR 11,012.50 EUR
88.10 EUR 11,012.50 EUR
88.10 EUR 11,012.50 EUR
88.10 EUR 11,012.50 EUR
88.10 EUR 4,405.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
88.0230 EUR 220,057.5000 EUR

e) Date of the transaction
15/08/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Germany
Internet: http://www.elmos.com



 
End of News EQS News Service




100230  18.08.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen

01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
31.07.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
29.07.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 85,70 -1,49% Elmos Semiconductor

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor nächstem Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen