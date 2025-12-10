Elmos Semiconductor Aktie

10.12.2025 14:09:03

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 14:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Lehner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
102,00 EUR 30.600,00 EUR
102,20 EUR 10.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102,0500 EUR 40.820,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102318  10.12.2025 CET/CEST





