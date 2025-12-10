Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
10.12.2025 14:09:03
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102318 10.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE opens new development site in Brno, Czechia, and strengthens global R&D network for innovative future projects (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE eröffnet neuen Entwicklungsstandort in Brünn, Tschechien und stärkt globales R&D Netzwerk für innovative Zukunftsprojekte (EQS Group)