GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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19.11.2026 18:26:33
EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|End of News
|EQS News Service
|
108194 19.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu GEA
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, Kauf (EQS Group)
|
18.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
17.11.26
|GEA-Aktie leichter: Anlagenbauer holt sich mit Wandelanleihe Geld vom Kapitalmarkt (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,10
|0,00%
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