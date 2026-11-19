GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
19.11.2026 17:58:44
EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108192 19.11.2026 CET/CEST
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