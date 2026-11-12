GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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12.11.2026 20:51:08

GEA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea mit Blick auf einen Wechsel an der Spitze des Anlagenherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der auf die Nachricht folgende Kursverlust der Aktie sei "ein wenig übertrieben", schrieb Benjamin Thielmann in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der bisherige Chef Stefan Klebert sei am Markt angesichts der erfolgreichen Trendwende des Unternehmens sehr anerkannt gewesen. Eine solche Trendwende sei aber nicht das Ergebnis einer einzigen Person, sondern eines gut funktionierenden Teams./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Market-Perform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
73,70 € 		Abst. Kursziel*:
-6,38%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
69,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,08%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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