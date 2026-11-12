GEA Aktie
|69,75EUR
|-3,35EUR
|-4,58%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea mit Blick auf einen Wechsel an der Spitze des Anlagenherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der auf die Nachricht folgende Kursverlust der Aktie sei "ein wenig übertrieben", schrieb Benjamin Thielmann in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der bisherige Chef Stefan Klebert sei am Markt angesichts der erfolgreichen Trendwende des Unternehmens sehr anerkannt gewesen. Eine solche Trendwende sei aber nicht das Ergebnis einer einzigen Person, sondern eines gut funktionierenden Teams./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
73,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,38%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
69,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,08%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,75
|-4,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:51
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20:51
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|19:26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:11
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:59
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:14
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:27
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|Dürr Halten
|DZ BANK
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16:59
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15:46
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:50
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|MLP Buy
|Baader Bank
|13:58
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets