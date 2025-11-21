grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
|
21.11.2025 09:41:03
EQS-DD: grenke AG: Norbert Freisleben, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Internet:
|www.grenke.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101970 21.11.2025 CET/CEST
Analysen zu grenke AGmehr Analysen
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|13,92
|0,14%
