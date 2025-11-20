grenke Aktie
|14,22EUR
|1,06EUR
|8,05%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,16 €
|
Abst. Kursziel*:
120,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
108,33%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP 2: Grenke trotz Trendwende vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
Analysen zu grenke AGmehr Analysen
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|14,22
|8,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research