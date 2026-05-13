INDUS Aktie

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WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108

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13.05.2026 16:02:39

EQS-DD: INDUS Holding AG: Dr. Johannes Schmidt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 16:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
INDUS Holding AG

b) LEI
529900GE4O7ZOMRWR939 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006200108

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,80 EUR 33.390 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
31,8000 EUR 33.390,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Stuttgart
MIC: XSTU


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Internet: www.indus.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104858  13.05.2026 CET/CEST





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