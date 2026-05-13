INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
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13.05.2026 16:02:39
EQS-DD: INDUS Holding AG: Dr. Johannes Schmidt, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|INDUS Holding AG
|Kölner Straße 32
|51429 Bergisch Gladbach
|Deutschland
|Internet:
|www.indus.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104858 13.05.2026 CET/CEST
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