HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 53 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft sei stark verlaufen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr erscheine dagegen vorsichtig./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.