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WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

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13.08.2026 10:01:23

EQS-DD: Medios AG: Stefan Bauerreis, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Bauerreis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Medios AG

b) LEI
391200Z7Z09IHDBT2L23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,14 EUR 5.013,00 EUR
11,14 EUR 5.157,82 EUR
11,12 EUR 3.002,40 EUR
11,12 EUR 1.445,60 EUR
11,12 EUR 18.648,24 EUR
11,14 EUR 5.681,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,1281 EUR 38.948,4600 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.medios.group
LEI Code: 391200Z7Z09IHDBT2L23



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106550  13.08.2026 CET/CEST





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