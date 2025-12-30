Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

30.12.2025 13:25:03

EQS-DD: SBO AG: Mag. Klaus Mader, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.12.2025 / 13:23 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Mag.
First name: Klaus
Last name(s): Mader

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SBO AG

b) LEI
549300ZD9ED8GSG3JW36 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000946652

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
27 EUR 1,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
27 EUR 1,000 Units

e) Date of the transaction
29/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Vienna Stock Exchange
MIC: XWBO


30.12.2025 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Austria
Internet: http://www.sbo.at



 
End of News EQS News Service




102680  30.12.2025 CET/CEST





