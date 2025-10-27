EQS-DD: TeamViewer SE: Mark Banfield, Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.10.2025 / 13:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Mark Nachname(n): Banfield

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TeamViewer SE

b) LEI

3912000FZ0R0KEK9JS42

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN900

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,733253 EUR 100.998,79 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,733253 EUR 100.998,79 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

