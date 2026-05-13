Vincorion Aktie

Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 12:00:47

EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 11:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Maike
Nachname(n): Schuh

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
VINCORION SE

b) LEI
5299001T2RB6WJBIRX15 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000VNC0014

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
20,50 EUR 49.200,00 EUR
21,30 EUR 49.075,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,8918 EUR 98.275,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Internet: https://vincorion.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104834  13.05.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vincorion

mehr Nachrichten