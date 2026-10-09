Vincorion Aktie
|18,37EUR
|0,49EUR
|2,74%
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Rüstungs- und Luftfahrttechnologieunternehmen habe zum zweiten Mal sei dem Börsengang im März die Zielvorgaben nach oben geschraubt, schrieb David H Perry in einer Studie am Freitag. Darauf habe er nun mit entsprechend höheren Schätzungen reagiert, die Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2030 seien im Mittel um fünf Prozent gestiegen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18,11 €
|
Abst. Kursziel*:
49,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,98%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vincorion
Analysen zu Vincorion
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
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|08.10.26
|Vincorion Buy
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|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vincorion
|18,25
|2,04%
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|DZ BANK
|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
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|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
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|Scout24 Buy
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|Ströer Buy
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|13:21
|Sixt Buy
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|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
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|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
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|RBC Capital Markets
|11:19
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|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
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|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
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|11:09
|Nordex Underperform
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|11:08
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|11:04
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|11:03
|Daimler Truck Outperform
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