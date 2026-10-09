Vincorion Aktie

18,37EUR 0,49EUR 2,74%
Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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09.10.2026 12:21:27

Vincorion Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Rüstungs- und Luftfahrttechnologieunternehmen habe zum zweiten Mal sei dem Börsengang im März die Zielvorgaben nach oben geschraubt, schrieb David H Perry in einer Studie am Freitag. Darauf habe er nun mit entsprechend höheren Schätzungen reagiert, die Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2030 seien im Mittel um fünf Prozent gestiegen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vincorion Overweight
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,11 € 		Abst. Kursziel*:
49,05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,98%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Vincorion 18,25 2,04% Vincorion

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13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sixt Buy UBS AG
13:20 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
13:19 Valeo Neutral UBS AG
13:18 Michelin Neutral UBS AG
13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:46 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
12:45 OMV verkaufen Barclays Capital
12:26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
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