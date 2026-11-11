Vincorion Aktie
|17,31EUR
|-0,80EUR
|-4,42%
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry bezeichnete das dritte Quartal am Mittwoch als stark. Der Ausblick sei seit dem Börsengang im März nun schon zum zweiten Mal angehoben worden. Das Rüstungsunternehmen sei im europäischen Branchenumfeld ein "sicherer Hafen"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,10 €
|
Abst. Kursziel*:
57,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,98%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vincorion
|
10:43
|ROUNDUP: Vincorion legt im dritten Quartal deutlich zu - Aktie am SDax-Ende (dpa-AFX)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: VINCORION steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt erhöhte Jahresprognose (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: VINCORION significantly increases revenue in the first nine months of 2026 and confirms raised full-year guidance (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Vincorion
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vincorion
|17,17
|-5,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.