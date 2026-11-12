Vincorion Aktie
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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese wertete Analyst David H Perry in einer Studie am Donnerstag als solide. Kursverluste der Aktien im Nachgang der Zahlen wertete der Experte als Teil eines allgemeinen Verkaufs europäischer Aktien von Herstellern von Rüstungsgütern./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,34 €
|
Abst. Kursziel*:
65,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,80%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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