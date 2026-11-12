NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese wertete Analyst David H Perry in einer Studie am Donnerstag als solide. Kursverluste der Aktien im Nachgang der Zahlen wertete der Experte als Teil eines allgemeinen Verkaufs europäischer Aktien von Herstellern von Rüstungsgütern./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT



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