Vincorion Aktie

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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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12.11.2026 19:26:23

Vincorion Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese wertete Analyst David H Perry in einer Studie am Donnerstag als solide. Kursverluste der Aktien im Nachgang der Zahlen wertete der Experte als Teil eines allgemeinen Verkaufs europäischer Aktien von Herstellern von Rüstungsgütern./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vincorion Overweight
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,34 € 		Abst. Kursziel*:
65,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,80%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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