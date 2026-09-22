Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
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22.09.2026 07:30:04
EQS-News: ANDRITZ: Änderung im Vorstand
|
EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Personalie
GRAZ, 22. SEPTEMBER 2026. Dietmar Heinisser ist von seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der ANDRITZ AG mit Wirkung zum 21. September 2026 aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Er war für den Geschäftsbereich Environment & Energy sowie für Group Manufacturing Management verantwortlich.
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.
22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2402690
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2402690 22.09.2026 CET/CEST
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