EQS-News: INDUS erwirbt britisches Unternehmen COLSON im Zukunftsfeld Mess- und Regeltechnik

INDUS erwirbt britisches Unternehmen COLSON im Zukunftsfeld Mess- und Regeltechnik



27.03.2024 / 08:10 CET/CEST

INDUS erwirbt britisches Unternehmen COLSON im Zukunftsfeld Mess- und Regeltechnik Hersteller von Industriearmaturen zur Steuerung und Regulierung von Flüssigkeiten und Gasen ergänzt Aktivitäten der INDUS-Beteiligung HORNGROUP

Internationalisierungsstrategie der INDUS-Gruppe setzt auf Local for Local Bergisch Gladbach, 27. März 2024 – Die börsennotierte INDUS Holding AG stärkt das Segment Engineering mit einer weiteren Ergänzungsakquisition: Pneumatic Components Ltd (PCL), ein Tochterunternehmen der INDUS-Beteiligung HORNGROUP, kauft 100 % der Anteile der COLSON X-Cel Ltd. Das britische Unternehmen mit Sitz in Rotherham, South Yorkshire, entwickelt und produziert Industriearmaturen für die Mess- und Regeltechnik, u.a. Ventile, Absperreinheiten und Messgeräte zur Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen. COLSON erwirtschaftet mit rund 40 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von rund 7 Mio. EUR. PCL, ein Anbieter für analoge und digitale Reifendruckkontrollsysteme, ist seit 2012 Teil der HORNGROUP. Die HORNGROUP bündelt mit bisher sechs operativen Unternehmen an Standorten in Deutschland, UK, USA, China und Indien Lösungen für die Betankungs- und Werkstatttechnik. Axel Meyer, für das Segment Engineering verantwortlicher INDUS-Vorstand: „COLSON ergänzt unser Portfolio im Technologiebereich der Fluidtechnik sehr gut, zu dem neben der HORNGROUP mit ihren Marken FLACO, PCL und TECALEMIT auch die INDUS-Beteiligung GSR Ventiltechnik gehört.“ Die zunehmende Automatisierung in Branchen wie der Energieindustrie, der chemischen Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe treibt das Marktwachstum für Produkte zur Regulierung von Flüssigkeits- und Gasströmen. Neue Chancen liegen im Zukunftsfeld der Umwelt- und Energietechnik wie zum Beispiel im Bereich der Wasserstoffanwendungen. Im März 2024 hatte INDUS für die HORNGROUP bereits die verbliebenen 15 % an dem US-amerikanischen Unternehmen TECALEMIT Inc. erworben. „Geschäftsmodell und Produktprogramm von COLSON und unserer Tochter PCL stehen komplementär zueinander“, sagt Joerg F. Mayer, Managing Director der INDUS-Beteiligung HORNGROUP. „So können die beiden operativ eigenständigen Unternehmen zukünftig Kompetenzen bündeln, Kapazitäten erweitern und bei der Marktbearbeitung von ihrer räumlichen Nähe profitieren.“ „Ausgehend von seiner starken Stellung auf dem britischen Markt erschließt sich COLSON zunehmend internationale Wachstumspotenziale, beispielsweise in Nordamerika und dem Mittleren Osten“, sagt Andrew Taylor, bisheriger Inhaber von COLSON. „INDUS als neuer Eigentümer bietet hier die finanzielle Stärke und das entsprechende Know How zum Ausbau des Marktes.“ Die bisherigen Geschäftsführer, Dean Groombridge und James Hinchliffe, werden das Unternehmen auch weiterhin leiten. Axel Meyer: „Mit dem Zukauf von COLSON folgen wir dem Internationalisierungs-Prinzip von INDUS, das u. a. stark auf Local for Local setzt. Die Fähigkeit, schnell und flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren und mit kurzen Lieferzeiten auch kleine Losgrößen vor Ort zu produzieren, ist ein zentraler Erfolgsfaktor für unsere mittelständischen Beteiligungen.“ Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre 43 operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de. Hinweis:

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73
Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32
E-Mail presse@indus.de
E-Mail investor.relations@indus.de
www.indus.de

