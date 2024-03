EQS-News: MGI - Media and Games Invest SE meldet signifikantes organisches Wachstum

EQS-News: MGI - Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges

MGI - Media and Games Invest SE meldet signifikantes organisches Wachstum von 16 % im 4. Quartal 2023 und übertrifft mit einem Umsatz von 322 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023 die Jahresprognose um 6 % - Starker Start ins Jahr 2024

Die Nettoumsatzerlöse stiegen im Q4 2023 um 6 % auf 98,7 Mio. EUR (Q4 2022: 92,9 Mio. EUR) 16 % Organisches Wachstum 1 bereinigt um Wechselkurseffekte und Veräußerungen Anstieg der Zahl der Software-Kunden um 19 % auf 2.276 Anstieg der Ad Impressions um 14 % auf 206 Milliarden



Das ber. EBITDA 2 belief sich in Q4 2023 auf 31,7 Mio. EUR (Q4 2022: 31,5 Mio. EUR) Erhöhung des ber. EBITDA um 1 % Zusätzliche Effizienzgewinne durch reduzierte Personal- und Technologiekosten erwartet



Das ber. Nettoergebnis hat sich mehr als verdreifacht, auf 7,5 Mio. EUR (Q4 2022): 2,3 Mio. EUR) Anstieg des ber. Nettoergebnisse um 225 % dank geringerer Finanzaufwendungen und Steuern. Zurück zum Gewinn: Das EPS betrug 0,03 EUR unverwässert / verwässert (Q4 2022: -0,18 EUR unverwässert / verwässert)



Starker Start ins Jahr 2024 mit einem organischen Wachstum von 18 % im Jahresvergleich Jan-24 11 Starke Nachfrage nach den neuen KI-optimierten Targeting-Lösungen ohne ID von MGI Steigende Budgets von Blue-Chip-Werbekunden sorgen für mehr Wachstum auf der Nachfrageseite Steigende Kundenzahl und Wachstum des Share of Wallet



29. Februar 2024 (08:00 CET) - Media and Games Invest SE („MGI“ oder das „Unternehmen“, ISIN: SE0018538068; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale-Segment der Frankfurter Börse) veröffentlicht seinen Jahresendbericht Q4 2023.

EIN WORT VOM CEO REMCO WESTERMANN

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass MGI im vierten Quartal 2023 ein organisches Wachstum von 16 % erzielt hat. Jetzt, im Februar, ist abzusehen, dass sich der Wachstumstrend 2024 fortsetzt. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 wurde aufgrund der Herausforderungen des allgemeinen Wirtschaftsklimas nur ein einstelliges organisches Wachstum erzielt. Dennoch war 2023 ein Jahr mit wichtigen Meilensteinen und Marktanteilsgewinnen. MGI ist heute der Marktführer für In-App-Werbung in Nordamerika.3 Im Jahr 2023 stieg die Zahl unserer Software-Kunden um 19 % auf 2.276. Auch die Zahl der Ad Impressions stieg um 14 % auf 206 Milliarden. Die Daten von Pixalate zeigen, dass wir unsere marktführende Position mit einem Marktanteil von 12 % auf iOS - und 12 % auf Android -Geräten in Nordamerika weiter ausgebaut haben. Derzeit läuft das Jahr 2024 gut an, und wir erwarten, dass unsere KI-Investitionen und die allgemeine Markterholung für den Rest des Jahres ein bedeutendes zweistelliges Umsatzwachstum liefern werden", kommentiert Remco Westermann, CEO der MGI Group.

HIGHLIGHTS Q4 2023

Die Nettoumsatzerlöse beliefen sich auf 98,7 Mio. EUR (Q4 2022: 92,9 Mio. EUR), was einem Anstieg von 6 % entspricht. Die organische Umsatzwachstumsrate, bereinigt um Wechselkurseffekte und Veräußerungen, belief sich auf 16%. Der Anstieg verdankt sich neuen Software-Kunden und Produkteinführungen sowie Anzeichen einer beginnenden Erholung des Werbemarktes.

beliefen sich auf 98,7 Mio. EUR (Q4 2022: 92,9 Mio. EUR), was einem Anstieg von 6 % entspricht. Die organische Umsatzwachstumsrate, bereinigt um Wechselkurseffekte und Veräußerungen, belief sich auf 16%. Der Anstieg verdankt sich neuen Software-Kunden und Produkteinführungen sowie Anzeichen einer beginnenden Erholung des Werbemarktes. Das ber. EBITDA belief sich auf 31,7 Mio. EUR (Q4 2022: 31,5 Mio. EUR), was einem Anstieg von 1 % entspricht. Das solide Ergebnis ist vor allem auf den geringeren Personalaufwand zurückzuführen. Die EBITDA-Anpassungen betrafen in erster Linie einmalige Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsberatungskosten, Umstrukturierungsaufwendungen sowie nicht zahlungswirksame Aufwendungen für das ESOP-Programm.

belief sich auf 31,7 Mio. EUR (Q4 2022: 31,5 Mio. EUR), was einem Anstieg von 1 % entspricht. Das solide Ergebnis ist vor allem auf den geringeren Personalaufwand zurückzuführen. Die EBITDA-Anpassungen betrafen in erster Linie einmalige Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsberatungskosten, Umstrukturierungsaufwendungen sowie nicht zahlungswirksame Aufwendungen für das ESOP-Programm. Das ber. EBIT 4 belief sich auf 26,8 Mio. EUR (Q4 2022: 28,1 Mio. EUR), was einem Rückgang von -5 % entspricht, der auf einen Anstieg der Abschreibungskosten für Softwareentwicklung zurückzuführen ist.

belief sich auf 26,8 Mio. EUR (Q4 2022: 28,1 Mio. EUR), was einem Rückgang von -5 % entspricht, der auf einen Anstieg der Abschreibungskosten für Softwareentwicklung zurückzuführen ist. Das ber. Nettoergebnis 5 belief sich auf 7,5 Mio. EUR (Q4 2022: 2.3 Mio. EUR), was einem Anstieg von 225 % entspricht, der vor allem auf geringere Finanzaufwendungen und Steuern zurückzuführen ist.

belief sich auf 7,5 Mio. EUR (Q4 2022: 2.3 Mio. EUR), was einem Anstieg von 225 % entspricht, der vor allem auf geringere Finanzaufwendungen und Steuern zurückzuführen ist. Das Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 0,03 EUR unverwässert / verwässert (Q4 2022): -0,18 EUR unverwässert / verwässert). Das um die PPA-Abschreibung bereinigte EPS betrug 0,05 EUR unverwässert / 0,04 EUR verwässert (Q4 2022: 0,01 EUR unverwässert / verwässert).

HIGHLIGHTS GESAMTJAHR 2023

Die Nettoerlöse beliefen sich auf 322,0 Mio. EUR (FJ 2022: 324,4 Mio. EUR), was einem Rückgang von -1 % entspricht. Das organische Umsatzwachstum, bereinigt um Wechselkurseffekte und Veräußerungen, belief sich auf 5 %.

beliefen sich auf 322,0 Mio. EUR (FJ 2022: 324,4 Mio. EUR), was einem Rückgang von -1 % entspricht. Das organische Umsatzwachstum, bereinigt um Wechselkurseffekte und Veräußerungen, belief sich auf 5 %. Das ber. EBITDA belief sich auf 95,2 Mio. EUR (FJ 2022: 93,2 Mio. EUR), was einem Anstieg von 2 % entspricht.

belief sich auf 95,2 Mio. EUR (FJ 2022: 93,2 Mio. EUR), was einem Anstieg von 2 % entspricht. Die EBITDA- Anpassungen beliefen sich auf -33,3 Mio. EUR und betrafen in erster Linie Earn-Out-Zahlungen für AxesInMotion, Rechts- und Beratungskosten nach M&A sowie Umstrukturierungskosten im Anschluss an den angekündigten Kosteneinsparungsplan (siehe Tabelle EBITDA-Anpassungen im Jahresendbericht Q4 2023).

Anpassungen beliefen sich auf -33,3 Mio. EUR und betrafen in erster Linie Earn-Out-Zahlungen für AxesInMotion, Rechts- und Beratungskosten nach M&A sowie Umstrukturierungskosten im Anschluss an den angekündigten Kosteneinsparungsplan (siehe Tabelle EBITDA-Anpassungen im Jahresendbericht Q4 2023). Das ber. EBIT belief sich auf 76,9 Mio. EUR (FJ 2022: 76,6 Mio. EUR)

belief sich auf 76,9 Mio. EUR (FJ 2022: 76,6 Mio. EUR) Das ber. Nettoergebnis belief sich auf 57,4 Mio. EUR (FJ 2022: 21,1 Mio. EUR), ein Anstieg um 172,5 %, der im Wesentlichen auf Earn-Out-Zahlungen für AxesInMotion sowie auf einen geringeren Steueraufwand zurückzuführen ist.

belief sich auf 57,4 Mio. EUR (FJ 2022: 21,1 Mio. EUR), ein Anstieg um 172,5 %, der im Wesentlichen auf Earn-Out-Zahlungen für AxesInMotion sowie auf einen geringeren Steueraufwand zurückzuführen ist. Die Verzinsliche Nettoverschuldung 6 belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 294,9 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 273,9 Mio. EUR)

belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 294,9 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 273,9 Mio. EUR) Die Leverage Ratio 7 belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 3,1x (2,9x zum 31. Dezember 2022) und stieg vor allem aufgrund von Auszahlungen für Earn-Out-Zahlungen im Laufe des Jahres. Ziel bleibt mittelfristig eine Leverage Ratio von unter 3,0x.

belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 3,1x (2,9x zum 31. Dezember 2022) und stieg vor allem aufgrund von Auszahlungen für Earn-Out-Zahlungen im Laufe des Jahres. Ziel bleibt mittelfristig eine Leverage Ratio von unter 3,0x. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf 121,7 Mio. EUR, verglichen mit 150,0 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022. Die Barmittel verringerten sich vor allem aufgrund von Earn-Out-Zahlungen und Anleiherückkäufen. Der Bestand an liquiden Mitteln blieb hoch, so dass das Unternehmen auch in Zukunft über ein hohes Maß an Liquidität verfügt.

beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf 121,7 Mio. EUR, verglichen mit 150,0 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022. Die Barmittel verringerten sich vor allem aufgrund von Earn-Out-Zahlungen und Anleiherückkäufen. Der Bestand an liquiden Mitteln blieb hoch, so dass das Unternehmen auch in Zukunft über ein hohes Maß an Liquidität verfügt. Das Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 0,29 EUR unverwässert / 0,26 EUR verwässert (Q4 2022): -0,13 EUR unverwässert / verwässert). Das um die PPA-Abschreibung bereinigte EPS betrug 0,36 EUR unverwässert / 0,32 EUR verwässert (2022: 0,13 EUR unverwässert / 0,12 EUR verwässert).

Der Jahresendbericht Q4 2023 ist auf der Unternehmenswebsite von MGI unter https://www.mgi-se.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ unter der Rubrik Investor Relations verfügbar.

AUSGEWÄHLTE LEISTUNGSINDIKATOREN, MGI GROUP

In Mio. EUR Q4 2023 Q4 2022 FJ 2023 FJ 2022 Nettoumsatzerlöse 98,7 92,9 322,0 324,4 Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr 6 % 16 % -1 % 29 % EBITDA8 27,3 26,5 128,5 84,8 EBITDA-Margen9 28 % 28 % 40 % 26 % Ber. EBITDA 31,7 31,5 95,2 93,2 Ber. EBITDA-Margen9 32 % 34 % 30 % 29 % Ber. EBIT 26,8 28,1 76,9 76,6 Ber. EBIT-Margen9 27 % 30 % 24 % 24 % Ber. Nettoergebnis 7,5 2,3 57,4 21,1 Ber. Nettoergebnis-Margen9 8 % 2 % 18 % 6 %

Ursprüngliche Prognose

FJ 2023

Aktualisierte Prognose

FJ2023

Istwerte

FJ 2023 Umsatz (in Mio. €) 335-345



303 322



Das ber. Umsatz (in Mio. €)







95-105







93

95



Anmerkungen - Alle Anmerkungen sind wie im Jahresbericht Q4 2023 von MGI definiert

Anmerkung (1) Organisches Umsatzwachstum: Das organische Umsatzwachstum umfasst das auf Jahresbasis berechnete Wachstum von Unternehmen, die seit zwölf Monaten oder länger im Unternehmen sind. Nicht berücksichtigt ist das Umsatzwachstum aus Übernahmen von Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten nicht zur Gruppe gehörten, und der Umsatzrückgang, der sich aus der Schließung/Veräußerung ganzer Geschäftsbereiche ergibt.

Anmerkung (2) Bereinigtes EBITDA: Ausgewiesenes EBITDA ohne die Vergleichbarkeit beeinträchtigende Posten. Die EBITDA-Anpassungen beliefen sich im Jahr 2023 auf -33,3 Mio. EUR (4,4 Mio. EUR in Q4 2023) und betrafen in erster Linie Earn-Out-Zahlungen für AxesInMotion, Rechts- und Beratungskosten nach M&A sowie Umstrukturierungskosten im Anschluss an den angekündigten Kosteneinsparungsplan (siehe Tabelle EBITDA-Anpassungen im Jahresendbericht Q4 2023).

Anmerkung (3) Pixalate: Mobile SSP Market Share Report Q4 2023.

Anmerkung(4) Bereinigtes EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern ohne die Vergleichbarkeit beeinträchtigende Posten und PPA-Abschreibungen 10.

Anmerkung (5) Bereinigtes Nettoergebnis: Nettoergebnis ohne PPA-Abschreibungen.

Anmerkung (6) Verzinsliche Nettoverschuldung: Verzinsliche Finanzschulden ohne Gesellschafterdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen abzüglich der liquiden Mittel.

Anmerkung (7) Leverage Ratio: Verzinsliche Nettoverschuldung geteilt durch das bereinigte EBITDA der letzten 12 Monate ohne Darlehen von Aktionären und verbundenen Unternehmen.

Anmerkung (8) EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.

Anmerkung (9) EBITDA / Bereinigtes EBITDA / Bereinigtes EBIT / Bereinigte Nettoergebnis-Marge: EBITDA / Bereinigtes EBITDA / Bereinigtes EBIT / Bereinigtes Nettoergebnis in Prozent des Nettoumsatzes.

Note (10) PPA-Abschreibung: IFRS-Abschreibung auf Kaufpreise in Zusammenhang mit M&A, die steuerlich nicht abzugsfähig sind.

Anmerkung (11) Diese Informationen stammen aus den Managementkonten des Unternehmens und internen Berichten für Januar 2024 und wurden nicht geprüft.

Einladung zur Investorenpräsentation

MGI lädt Investoren ein, an der Präsentation der Ergebnisse von Q4 2023 durch Remco Westermann (CEO) und Paul Echt (CFO) am Donnerstag, den 29. Februar 2024 um 13:00 CET teilzunehmen. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist auch auf der Website des Unternehmens abrufbar www.mgi-se.com.

Zur Teilnahme per Webcast besuchen Sie bitte die Website:

https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q4-2023/register

Wenn Sie per Telefon teilnehmen und Fragen stellen möchten, registrieren Sie sich bitte unter dem folgenden Link:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001868

Diese Pressemitteilung enthält Insiderinformationen, die die MGI - Media and Games Invest SE gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 veröffentlichen muss.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com

Danesh Zare

Senior Investor Relations Manager

+46 70 916 7932

danesh.zare@mgi-se.com

