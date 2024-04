EQS-News: Neuausrichtung im Vorstand der flatexDEGIRO AG

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

Neuausrichtung im Vorstand der flatexDEGIRO AG



Neuausrichtung im Vorstand der flatexDEGIRO AG Frank Niehage (CEO) legt Vorstandsmandat zum Monatsende nieder. Dr. Benon Janos (CFO) und Stephan Simmang (CTO) übernehmen interimistisch als Co-CEOs zusätzliche Verantwortung. Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG, legt mit Wirkung zum 30. April 2024 sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der flatexDEGIRO AG sowie sämtliche weitere Konzernmandate aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur strategischen Entwicklung sowie zum Wohle der Gesellschaft nieder. Interimistisch übernehmen Dr. Benon Janos, CFO, und Stephan Simmang, CTO, zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgabenbereichen die Verantwortung als Co-CEOs. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Suche nach einem passenden Nachfolgekandidaten eingeleitet und strebt an, diese kurzfristig abzuschließen. Der gesamte Aufsichtsrat dankt Frank Niehage für seine überaus erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. Unter seiner Führung ist flatexDEGIRO zu Europas größtem Online-Broker aufgestiegen. In einer Phase herausragenden organischen und anorganischen Wachstums ist es ihm gelungen, sowohl die Kundenbasis auf mittlerweile über 2,8 Millionen Kundenaccounts zu verzwanzigfachen und das verwaltete Kundenvermögen von 4 Milliarden Euro auf 58 Milliarden Euro zu steigern als auch das Unternehmen hochprofitabel für weiteres Wachstum aufzustellen. Für das Jahr 2024 erwartet flatexDEGIRO im Umsatz und Konzernergebnis erneut Rekordwerte. Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG: „Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich in den letzten 10 Jahren seitens des Aufsichtsrats und meiner Vorstandskollegen erfahren habe. Mein ganz besonderer Dank gilt unseren mittlerweile rund 1,300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr habt Großartiges geleistet und seid ein starkes Team, um flatexDEGIRO als ein europaweit führender Online-Broker zu neuen Höhen zu treiben. Entsprechend werde ich flatexDEGIRO auch weiterhin als Aktionär verbunden bleiben.“ Dr. Benon Janos und Stephan Simmang verbinden mehr als 20 Jahre gemeinsamer beruflicher Zusammenarbeit, zunächst in ihrer gemeinsamen Zeit bei Goldman Sachs und seit 2016 in unterschiedlichen Führungsrollen bei flatexDEGIRO. Martin Korbmacher, Vorsitzender des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Dr. Benon Janos und Stephan Simmang für ihre Bereitschaft, in dieser für das Unternehmen so wichtigen Überganszeit voranzugehen und Verantwortung als Co-CEOs zu übernehmen. Mit ihrer Führungsstärke, ihrem Teamgeist und ihrer fachlichen Expertise genießen sie unser vollstes Vertrauen, das große Potential von flatexDEGIRO in dieser neuen Unternehmensphase auszuschöpfen.“ Neben Dr. Benon Janos und Stephan Simmang gehört dem Vorstand der flatexDEGIRO AG ferner Christiane Strubel als CHRO, an. Der Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG, die im Wesentlichen das operative Geschäft des Online-Brokers verantwortet, umfasst des Weiteren Dr. Matthias Heinrich (CRO), Steffen Jentsch, (CPO) und Jens Möbitz (Wertpapierabwicklung & Backoffice). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 0 Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt ein der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern und in den Bereichen Produkt, Preis und Plattform-Qualität führende Standards zu setzen. Mit mehr als 2,8 Millionen Kundenaccounts und rund 57 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023 ist flatexDEGIRO einer der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flatexdegiro.com/de

