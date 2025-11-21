MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Der Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers betrug an diesem Tag 10,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,828 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (31,72 EUR), wäre das Investment nun 311,74 EUR wert. Damit wäre die Investition um 211,74 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 3,28 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-IPO fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at