EQS-News: NTC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/Baiama® in Italien

Planegg-Martinsried – Formycon AG (FWB: FYB, “Formycon”) und NTC s.r.l. (“NTC”) geben gemeinsam bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH (“Klinge”), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), eine exklusive Vereinbarung mit NTC für die Vermarktung von FYB203/Baiama®2 in Italien abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Klinge eine Beteiligung am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, mit einem Prozentsatz im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich beteiligt. Darüber hinaus wird Formycon im Auftrag von Klinge die Lieferkette für FYB203 koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten.

Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, kommentierte: „Altersbedingte Erkrankungen wie die feuchte Makuladegeneration („nAMD“) nehmen in Europa aufgrund der stetig steigenden Zahl von Menschen über 65 Jahren zu. Unser Eylea®-Biosimilar FYB203 bietet Augenärzten eine sichere, wirksame und kostengünstige Behandlungsoption für solche schweren Erkrankungen. Wir freuen uns sehr, NTC als unseren Partner für den exklusiven Vertrieb von FYB203/Baiama® in Italien vorstellen zu können. NTC ist ein lokaler Spezialist für Augenheilkunde mit fundierten Kenntnissen der spezifischen Marktlandschaft und einem starken Kundennetzwerk.“

NTC ist ein führendes, forschungsorientiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Italien, das sich vor allem auf die Bereiche Augenheilkunde, Gastroenterologie, Pädiatrie und Gynäkologie fokussiert. Das wachsende Portfolio des Unternehmens umfasst verschreibungspflichtige Markenprodukte, Generika und Biosimilars sowie Nutrazeutika und Medizinprodukte.

Im Juni 2024 wurde das Aflibercept-Biosimilar FYB203 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Im Januar 2025 folgte die Zulassung durch die Europäische Kommission unter den Markennamen AHZANTIVE®3 und Baiama®. Einen Monat später erhielt FYB203 auch die Marktzulassung durch die britische MHRA.4

Eylea® (Aflibercept) wird zur Behandlung von nAMD und anderen schweren Netzhauterkrankungen eingesetzt. Der Wirkstoff hemmt den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor („VEGF“), der für die übermäßige Bildung von Blutgefäßen in der Netzhaut verantwortlich ist.

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über NTC:

NTC ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Mailand, dessen Produkte über ein Netzwerk von Vertriebspartnern und Partnern in über 100 Ländern erhältlich sind. NTC befasst sich mit der Forschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln im Bereich der Augenheilkunde sowie in anderen Therapiebereichen wie der Pädiatrie, Gynäkologie und Gastroenterologie.

NTC bietet mehr als 250 Partnern innovative pharmazeutische Produkte von höchster Qualität. Weitere Informationen unter www.ntcpharma.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

