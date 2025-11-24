Formycon Aktie
24.11.2025 06:30:03
EQS-News: NTC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/Baiama® in Italien
EQS-News: Formycon AG
Pressemitteilung // 24. November 2025
NTC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/Baiama® in Italien
Planegg-Martinsried – Formycon AG (FWB: FYB, “Formycon”) und NTC s.r.l. (“NTC”) geben gemeinsam bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH (“Klinge”), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), eine exklusive Vereinbarung mit NTC für die Vermarktung von FYB203/Baiama®2 in Italien abgeschlossen hat.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Klinge eine Beteiligung am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, mit einem Prozentsatz im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich beteiligt. Darüber hinaus wird Formycon im Auftrag von Klinge die Lieferkette für FYB203 koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten.
Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, kommentierte: „Altersbedingte Erkrankungen wie die feuchte Makuladegeneration („nAMD“) nehmen in Europa aufgrund der stetig steigenden Zahl von Menschen über 65 Jahren zu. Unser Eylea®-Biosimilar FYB203 bietet Augenärzten eine sichere, wirksame und kostengünstige Behandlungsoption für solche schweren Erkrankungen. Wir freuen uns sehr, NTC als unseren Partner für den exklusiven Vertrieb von FYB203/Baiama® in Italien vorstellen zu können. NTC ist ein lokaler Spezialist für Augenheilkunde mit fundierten Kenntnissen der spezifischen Marktlandschaft und einem starken Kundennetzwerk.“
NTC ist ein führendes, forschungsorientiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Italien, das sich vor allem auf die Bereiche Augenheilkunde, Gastroenterologie, Pädiatrie und Gynäkologie fokussiert. Das wachsende Portfolio des Unternehmens umfasst verschreibungspflichtige Markenprodukte, Generika und Biosimilars sowie Nutrazeutika und Medizinprodukte.
Im Juni 2024 wurde das Aflibercept-Biosimilar FYB203 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Im Januar 2025 folgte die Zulassung durch die Europäische Kommission unter den Markennamen AHZANTIVE®3 und Baiama®. Einen Monat später erhielt FYB203 auch die Marktzulassung durch die britische MHRA.4
Eylea® (Aflibercept) wird zur Behandlung von nAMD und anderen schweren Netzhauterkrankungen eingesetzt. Der Wirkstoff hemmt den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor („VEGF“), der für die übermäßige Bildung von Blutgefäßen in der Netzhaut verantwortlich ist.
1) Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über NTC:
NTC bietet mehr als 250 Partnern innovative pharmazeutische Produkte von höchster Qualität. Weitere Informationen unter www.ntcpharma.com
Über Biosimilars:
Kontakt:
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Disclaimer:
