EQS-News: Ranibizumab-Biosimilar Epruvy® ab sofort in Deutschland verfügbar

20.11.2025 06:30:03
Formycon AG
20. November 2025
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und die Bioeq AG („Bioeq“) geben gemeinsam eine Vereinbarung mit der Sandoz AG („Sandoz“) über die Vermarktung von Epruvy® in Deutschland bekannt. Das Lucentis®²-Biosimilar Epruvy® (Ranibizumab) wird zur Behandlung schwerer Sehbeeinträchtigungen eingesetzt, darunter die neovaskuläre („feuchte“) altersbedingte Makuladegeneration („nAMD“) sowie weitere Retinopathien. In Deutschland wird Epruvy® von Sandoz im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Bioeq AG vertrieben; Bioeq ist ein Joint Venture der Formycon AG und der Polpharma Biologics Group BV.
Epruvy® wurde im September 2024 von der Europäischen Arzneimittel-Agentur („EMA“) zugelassen und ist als Durchstechflasche sowie zusätzlich als Fertigspritze erhältlich. Damit steht Patientinnen und Patienten sowie medizinischem Fachpersonal in Deutschland eine komfortable und effiziente Behandlungsoption zur Verfügung.
Die innovative Fertigspritzen-Technologie wurde speziell für intravitreale Injektionen entwickelt und kommt ohne Silikon aus. Sie adressiert zentrale Sicherheitsanforderungen dieser anspruchsvollen ophthalmologischen Behandlung: Das silikonölfreie System verhindert Kontaminationen und ermöglicht eine hohe Dosiergenauigkeit, kombiniert mit niedrigem Injektionsdruck – Faktoren, die das Risiko von Anwendungsfehlern deutlich reduzieren können.
Die gebrauchsfertige Spritze verkürzt die Vorbereitungszeit und unterstützt eine effiziente Anwendung bei Patientinnen und Patienten mit nAMD und weiteren schweren Netzhauterkrankungen.
Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, kommentierte: „Diese neuartige Darreichungsform eines ophthalmologischen Biosimilars in Deutschland stellt einen wichtigen Schritt dar, um das volle kommerzielle Potenzial unserer Lucentis®-Biosimilars zu erschließen. Mit Sandoz als Vermarktungspartner sind wir optimal positioniert, die Marktdurchdringung weiter auszubauen und sicherzustellen, dass noch mehr medizinisches Fachpersonal sowie Patientinnen und Patienten in Deutschland von einem verbesserten Zugang zu hochwertiger ophthalmologischer Versorgung profitieren. Die Fertigspritze vereinfacht klinische Abläufe und erhöht die Anwendungssicherheit – ein klarer Mehrwert für Ophthalmologinnen und Ophthalmologen im Praxisalltag. Wir sind überzeugt, dass dieses Produkt die Akzeptanz weiter beschleunigen und unsere gemeinsame Präsenz in den wichtigsten Gesundheitsmärkten Europas nachhaltig stärken wird.“
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über Bioeq:
Über Sandoz:
In Deutschland vermarktet Sandoz sein breites Portfolio über die etablierten Marken HEXAL® und 1 A Pharma®. HEXAL® steht für moderne Arzneimittelversorgung von Patient*innen in Deutschland, von bekannten OTC-Produkten wie ACC® akut, Lorano® akut und Gingium® bis zu innovativen, biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Versorgung von Patientinnen und Patienten.
1 A Pharma® bietet seit über 25 Jahren unter dem Motto „Einfach verstehen“ hochwertige und erschwingliche Medikamente. Die Marke steht für konsequente Kundenorientierung, klare Kommunikation und den Fokus auf das, was für Ärzt*innen, Apotheker*innen und Patient*innen wirklich zählt.
Diese und weitere Medieninformationen finden Sie unter www.sandoz.de
Über Biosimilars:
20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
