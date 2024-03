EQS-News: PALFINGER AG: Rekordjahr 2023 - in Umsatz, EBIT und Konzernergebnis

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

06.03.2024

PALFINGER AG: Rekordjahr 2023 - in Umsatz, EBIT und Konzernergebnis

Konzernumsatz 2023 bei EUR 2,45 Mrd.

EBIT steigt um 39,8 Prozent auf EUR 210,2 Mio.

Konzernergebnis erhöht sich von EUR 71,4 Mio. auf EUR 107,7 Mio.

Dividendenvorschlag von EUR 1,05 je Aktie

Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat heute den Jahresabschluss 2023 festgestellt und gemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, der Hauptversammlung am 10. April 2024 eine Dividende in Höhe von EUR 1,05 je Aktie vorzuschlagen. Die hybride Pressekonferenz und Bilanzpräsentation findet morgen, Donnerstag, 07. März 2024, um 10:00 Uhr in Wien statt. In der vorliegenden Pressemitteilung werden die wesentlichsten Entwicklungen und Ergebnisse in Kürze präsentiert:



In einem von hoher Volatilität, steigenden Zinsen und beträchtlicher Inflation geprägten Jahr 2023, verzeichnete die PALFINGER AG ein absolutes Rekordjahr.



Das operative Ergebnis stieg von EUR 150,4 Mio. im Jahr 2022 auf EUR 210,2 Mio. deutlich um 39,8 Prozent, mit 8,6 Prozent konnte die beste EBIT-Marge seit 2008 verzeichnet werden. Das Konzernergebnis stieg deutlich um 50,8 Prozent, von EUR 71,4 Mio. im Jahr 2022 auf EUR 107,7 Mio. Maßgeblich dafür verantwortlich sind der sehr gute Produktmix, die gute Auslastung in den Werken, die volle Wirksamkeit der implementierten Preiserhöhungen und die Stabilisierung der Supply Chain. Mit EUR 1,05 wird erstmals eine Dividende von über einem Euro an die Hauptversammlung vorgeschlagen.



Ausblick

Das Wirtschaftsumfeld ist aktuell in Europa sehr herausfordernd. Der Auftragsstand reicht derzeit bis zum Ende des zweiten Quartals 2024.

Für das erste Halbjahr erwartet PALFINGER einen stabilen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sowie eine gute Profitabilität. Für einen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024 besteht zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr eingeschränkte Visibilität. Die ambitionierten Finanzziele für 2027 bleiben aufrecht: 2027 soll ein Umsatz von EUR 3,0 Mrd. bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem Return on Capital Employed von 12 Prozent erreicht werden.



Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2023 der PALFINGER AG:



Hier finden Sie das begleitende Magazin „&beyond“ des Geschäftsberichts 2023 der PALFINGER AG:

+++



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite



