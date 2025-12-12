Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
12.12.2025 11:46:03
EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
-
Receipt of participation notification on 11.12.2025
12.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2244836 12.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.12.25
|EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|ATX aktuell: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Lenzing-Aktie tiefer: Führungswechsel überschattet bestätigte Jahresprognose (APA)
|
09.12.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)