E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Vor Bilanzvorlage 28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: EON SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: EON SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende EON SE-Bilanz.

EON SE wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18,28 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,76 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,09 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,73 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 87,04 Milliarden EUR, gegenüber 80,12 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten