Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor

STMicroelectronics öffnet voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten schätzen, dass STMicroelectronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,234 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll STMicroelectronics 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,82 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte STMicroelectronics 3,11 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,552 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,53 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,10 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12,27 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at