STMicroelectronics Aktie

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STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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27.04.2026 11:34:31

STMicroelectronics Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 38 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sandeep Deshpande attestierte den Franzosen nach dem Quartalsbericht eine starke Entwicklung. Die Profitabilität sei entscheidend für eine Neubewertung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43,05 € 		Abst. Kursziel*:
11,50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,84%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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