STMicroelectronics Aktie
|43,75EUR
|1,21EUR
|2,84%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
24.04.2026 06:34:44
STMicroelectronics Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Aufschwung des Chipkonzerns nehme Kontur an, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend anlässlich der Signale für das zweite Quartal. Dies sei allerdings mehr als eingepreist./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,75%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
43,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,29%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
23.04.26
|Texas Instruments und STMicroelectronics beflügeln Aktien von Infineon & Co. (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP 2: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie springt an (dpa-AFX)
|
23.04.26
|STMicro sieht anziehende Nachfrage (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.03.26
|Infineon sowie STMicro und NXP kooperieren bei Robotern mit Nvidia (Dow Jones)
|
29.01.26
|STMicro-Aktie: Infineon-Rivale steigert Umsatz in Q4 leicht und erleidet Gewinnrückgang (finanzen.at)