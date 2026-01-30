STMicroelectronics Aktie
|23,90EUR
|0,18EUR
|0,74%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 24,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schwäche im klassischen Geschäft mit Automobil-Halbleitern kompensiere der Chipkonzern durch Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und Siliziumkarbid-Elemente (SiC), schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
24,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,70 €
|
Abst. Kursziel*:
2,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,28%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
