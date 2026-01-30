NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 24,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schwäche im klassischen Geschäft mit Automobil-Halbleitern kompensiere der Chipkonzern durch Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und Siliziumkarbid-Elemente (SiC), schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.