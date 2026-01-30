STMicroelectronics Aktie

23,90EUR 0,18EUR 0,74%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 09:40:32

STMicroelectronics Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 24,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schwäche im klassischen Geschäft mit Automobil-Halbleitern kompensiere der Chipkonzern durch Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und Siliziumkarbid-Elemente (SiC), schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
24,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,70 € 		Abst. Kursziel*:
2,11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,28%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

mehr Nachrichten