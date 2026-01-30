STMicroelectronics Aktie

STMicroelectronics Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den Aussagen des Halbleiterkonzerns zum laufenden Jahr habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 angehoben, die Prognosen für die Bruttomargen aber gesenkt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,70 € 		Abst. Kursziel*:
1,27%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,44%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

