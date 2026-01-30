NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den Aussagen des Halbleiterkonzerns zum laufenden Jahr habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 angehoben, die Prognosen für die Bruttomargen aber gesenkt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.