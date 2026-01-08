STMicroelectronics Aktie

24,74EUR 0,74EUR 3,08%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

08.01.2026 12:30:55

STMicroelectronics Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
24,37 € 		Abst. Kursziel*:
-13,83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
24,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,10%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

