12.12.2025 11:14:26

STMicroelectronics Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Eine Konferenz mit dem Finanzvorstand des Halbleiterunternehmens habe unter anderem ergeben, dass der Abbau der Lagerbestände vollzogen sei, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend. Negativ seien dagegen erwartete Belastungen von der Währungsseite im kommenden Jahr./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22,36 € 		Abst. Kursziel*:
-10,57%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,21%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

