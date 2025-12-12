STMicroelectronics Aktie
|22,28EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Eine Konferenz mit dem Finanzvorstand des Halbleiterunternehmens habe unter anderem ergeben, dass der Abbau der Lagerbestände vollzogen sei, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend. Negativ seien dagegen erwartete Belastungen von der Währungsseite im kommenden Jahr./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,21%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
