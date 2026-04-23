STMicroelectronics Aktie

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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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23.04.2026 15:34:46

STMicroelectronics Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics nach der Vorlage von Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chipkonzern habe einen starken Ausblick auf das zweite Quartal abgegeben, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im ersten Jahresviertel sei das Erforderliche eingetreten, indem die Erwartungen übertroffen worden seien. Wenn sich der Aufschwung fortsetzen würde, wäre die Bewertung der Aktie seiner Ansicht nach angemessen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41,26 € 		Abst. Kursziel*:
-39,40%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
43,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-41,98%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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