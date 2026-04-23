STMicroelectronics Aktie
|43,09EUR
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics nach der Vorlage von Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chipkonzern habe einen starken Ausblick auf das zweite Quartal abgegeben, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im ersten Jahresviertel sei das Erforderliche eingetreten, indem die Erwartungen übertroffen worden seien. Wenn sich der Aufschwung fortsetzen würde, wäre die Bewertung der Aktie seiner Ansicht nach angemessen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-39,40%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
43,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41,98%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
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