STMicroelectronics Aktie

37,89EUR 0,20EUR 0,53%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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21.04.2026 09:56:37

STMicroelectronics Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics in einem Ausblick auf das erste Quartal von 24 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Kursrally der Aktie seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Halbleiterhersteller nun beim Umsatz und der Bruttomarge die Erwartungen übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ersteres dürfte wohl gelingen, ein Übertreffen der Bruttomargenschätzungen sei dagegen nicht so sicher./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37,91 € 		Abst. Kursziel*:
0,24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,30%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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