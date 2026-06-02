NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die erhöhten Ziele des Halbleiterkonzerns für die diesjährigen Umsätze mit Rechenzentren von über 500 Millionen auf etwa eine Milliarde Dollar stimmten mit seinen Annahmen überein, schrieb Janardan Menon am Dienstag./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.