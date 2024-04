Erste Schätzungen: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,510 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch -2,470 EUR je Aktie verloren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 794,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 801,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 EUR, gegenüber -7,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 3,15 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,93 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at