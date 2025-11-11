Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich

Der LUS-DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 24 106,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 948,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 123,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 124,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 070,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Wert von 19 426,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,75 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 3,51 Prozent auf 27,43 EUR), adidas (+ 2,92 Prozent auf 162,30 EUR), Merck (+ 2,69 Prozent auf 112,65 EUR), Vonovia SE (+ 2,51 Prozent auf 25,73 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,47 Prozent auf 44,43 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Continental (-3,36 Prozent auf 63,86 EUR), Rheinmetall (-3,11 Prozent auf 1 731,50 EUR), RWE (-1,22 Prozent auf 42,94 EUR), GEA (-1,16 Prozent auf 59,60 EUR) und Commerzbank (-1,09 Prozent auf 33,54 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 355 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2025 verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at